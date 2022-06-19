الحزن يخيّم على أسرة الفنان المصري أحمد فتحي

المصدر: البيان

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خيَّم الحزن على أسرة الفنان المصري أحمد فتحي.

وأعلن فتحي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، وفاة والده.

ونشر النجم صورة تجمعه بوالده الراحل، معلقاً: «وداعاً والدي الحبيب».

يُذكر أن أحمد فتحي ينتظر طرح فيلمه الجديد «تسليم أهالي» بالتزامن مع حلول موسم عيد الأضحى المقبل.

وظهر خلال أحداث الفيلم ضيف شرف مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد اللذين يقومان ببطولته.

وضم الفيلم العديد من الفنانين، أبرزهم: دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، لوسي، عبد الله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.