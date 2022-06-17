«مش هتشتغلي» وفاء عامر تروي قصة معاناتها واستبعادها من "بوابة الحلواني"

المصدر: البيان

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روت الفنانة المصرية وفاء عامر قصة معاناتها مع الفن وكيف كان طريق النجومية صعباً عليها خصوصاً بعدما تم استبعادها من أحد المسلسلات الكبيرة، وشبهت رحلتها بمسيرة كفاح اللاعب المصري محمد صلاح.

وأعربت الفنانة وفاء عامر عن فخرها بمسيرتها الفنية بداية من أدوارها في مهنة الكومبارس وصولًا للبطولة قائلة: «من دور بيتقال عليه كومبارس وأنا بفخر بتاريخي إني عملت مشهد واتنين وتلات مشاهد، وده مش عيب وده وسام على صدري وبحس قد إيه تعبت ومشيت بالراحة، وعملت مشهد واتنين لحد ما عملت بطولة وده طعمه جميل جدًا». وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

«مش هتشتغلي»

وأوضحت وفاء عامر خلال لقاء مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها تحب لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح مثنية على إصراره، مضيفة: «بيعجبني في محمد صلاح إصراره وبحس أن فيا كتير قوي من قصة كفاح صلاح وصلاح مشي من النادي وقالوا مينفعش وكان في أحد الأندية الكبيرة وأنا مشيت من أحد الأعمال الكبيرة وقالوا لي مش هتشتغلي وكان مسلسل بوابة الحلواني».

وتحدثت وفاء عامر عن كواليس رفض مشاركتها في مسلسل «ليالي الحلمية»: «وكنت روحت بشنطة هدومي ومشيت ومشاني منه المنتج الفني وهو شاف أن بعد ما روحت اسكندرية ومش عايزة اقولك روحت بيتنا مشي، والمنتج الفني قال لا مش هتشتغلي والأستاذ عبدالشافي عبدالقدوس مساعد المخرج قالي يا بنتي هتبقى نجمة وخيرها في غيرها»، مضيفة «بقول للعيال الصغيرة انتوا مشفتوش حاجة واحنا شفنا اللي محدش شفناه».