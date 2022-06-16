الفنان عادل إمام يعود للسينما بعد غياب 12 عاماً رفقة ابنيه

المصدر: البيان

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أعلن المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام عودة الزعيم للسينما مجددا من خلال فيلم "الواد وأبوه" بمشاركة ابنه محمد إمام والعمل سيكون من إخراج رامي إمام.

وقال عصام إمام، في مداخلة هاتفية لبرنامج mbc trending إن العمل عائلي يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والأبن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة وهذا أكثر ما شجعني لإنتاج العمل".

ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد أن يطرح محمد إمام أحدث أعماله السينمائية "عمهم" في موسم عيد الأضحى المقبل.

وأشار إلى أنه لم يستقر على ترشيح بطلة للمشاركة في الفيلم بشكل نهائي، لافتًا أن سيتم عقد جلسات عمل مع الزعيم بشكل كثيف خلال الفترة المقبلة.

ويعد فيلم زهايمر، الذي تم إنتاجه عام 2010، آخر أعمال الزعيم عادل إمام السينمائية، بينما خاض آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل فلانتينو، الذي عرض في رمضان 2020، أمام دلال عبد العزيز وداليا البحيري وسمير صبري، وهو من إخراج رامي إمام.