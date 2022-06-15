الفنان محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية خطيرة

المصدر: البيان

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أعلن نجل الفنان المصري محمد الحلو، اليوم الأربعاء، تعرض والده لأزمة صحية خطيرة بعد إصابته بانسداد في شرايين الساقين بنسبة 80%، وقرر الأطباء حاجته العاجلة إلى عملية جراحية.

وكتب نجل الحلو على صفحته في فيسبوك: "أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

يذكر أن الفنان محمد الحلو لم يقدم أي أغان منذ سنوات، كما ابتعد عن تترات الأعمال الدرامية التي تميز في تقديمها لأشهر المسلسلات المصرية.

فقد غنى تترات مسلسلات "آه يا زمن" و"ليالي الحلمية" و"الوسية" و"زيزينيا" و"حلم الجنوبي" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

يذكر أن الحلو من مواليد الثالث من مارس، عام 1955، وحصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية في السبعينيات، وبدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.