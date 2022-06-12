مصر .. أول تعليق من السياحة بشأن رفض فندق استقبال الفنانة نجلاء بدر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية في مصر؛ أن ما قالته الفنانة نجلاء بدر حول عدم السماح بحجز غرف فردية "سينجل" للسيدات بأحد فنادق العلمين الجديدة غير صحيح.

ونقل موقع مصراوي عن العاصي، قوله، "ما حدث أن الفندق ليس فيه أي غرف شاغرة وبالتالي فليس لديه غرف يمكن حجزها، وهي كانت تتوقع أن يقوم الفندق بإيجاد غرفة خاصة بها، إلا أنهم أوجدوا لها غرفة أخرى في فندق آخر لأنه لا توجد غرف شاغرة في الفندق".

وأكمل: "حققنا في الأمر وسألنا الفندق وأحضرنا الورق هذا الفندق يحجز للناس طوال الوقت سينجل عندما يكون لديه غرف شاغرة، إلا أنه الآن ليس لديه أي أماكن فماذا يفعل".

وحول المنشور الذي كتبه السيناريست عمرو محمود ياسين، حول إحجام الفندق عن حجز غرفة سينجل له، قال العاصي: "ما ينطبق على حالة الفنانة نجلاء بدر ينطبق على حالة السيناريست عمرو محمود ياسين لأن نسبة الإشغال بالفندق وصلت 100%، وبالتالي فليس لديه غرف شاغرة سواء سينجل أو مزدوج".

وكانت نشرت الفنانة نجلاء بدر تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنتقد خلالها إجراءات الإقامة بأحد فنادق الساحل الشمالي.

وكشفت خلال التدوينة أن الفندق رفض إقامتها بمفردها دون زوجها في غرفة سينجل.

وكتبت نجلاء بدر: "الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبول الحجز وتمت إجراءات الدخول، كل المجهودات الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر".