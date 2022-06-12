طرد الفنانة نجلاء بدر من أحد الفنادق الكبرى في مصر

المصدر: البيان

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تعرَّضت الفنانة المصرية نجلاء بدر للطرد من أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي في مصر.

وكشفت نجلاء، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، تفاصيل الواقعة، معربةً عن استيائها الشديد مما تعرَّضت له.

وقالت: «الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل، يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها».

وأضافت: «لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل، وتم قبول الحجز، وتمت إجراءات الدخول للأسف، كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر».

وتابعت: «سؤال للجميع، وبرجاء الرد بشكل قانوني، وأهل الخبرة: هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتى لو كان متزوج أو متزوجة، لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».