فنانة مصرية شهيرة تشرح مقررات الثانوية العامة

المصدر: ​البيان

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أقدمت فنانة مصرية شهيرة على خطوة جريئة من شأنها إثارة الجدل.

واستغلَّت الفنانة سمية الخشاب تفاعل العديد من الطلاب معها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وبدأت في شرح مناهج الثانوية العامة والجامعات.

وركزت سمية على أسئلة المناهج الصعبة، سائلةً متابعيها عن أشدها صعوبة لديهم، ولقيت الخطوة استجابة لدى العديد من المتابعين.

وقالت النجمة الشهيرة، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: ‏«حلوا مسائل أكوافلنت سيركت دي وإتدربوا إزاي ترسموا phasor دياجرام، وذاكروا open circuit وshort circuit بس غالباً بيجي أوبن سيركت، وحلوا مسألة بإيديكم على maximum efficiency و Voltage regulation، و Auto transforme و 3phase ».

وشرحت كيفية مذاكرة اختصارات مادة الكيمياء، من خلال ربطها بأسماء مشاهير ودول عالمية.

يُذكر أن سمية الخشاب اعتادت أن تقوم بتلك المساعدة لطلبة الثانوية والجامعات في مصر، وخاصة في أيام الامتحانات، وتوجه لهم النصائح والإرشادات والتشجيع.