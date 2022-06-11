شاعر مشهور يهاجم شيرين عبد الوهاب: لحد الآن مش عاجبنى غُناها

المصدر: البيان

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هاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إعلانها عن ندمها على أغنية "ما تجرحنيش" قائلاً لحد الآن مش عاجبني غُنى شيرين.

جاء هجوم الشاعر بعد رد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على سؤال أحد المتابعين عبر خاصية "القصص القصيرة" على "انستغرام" ما أشعل خلافا كبيراً.

وقال الشاعر بهاء الدين محمد: "مش متعود أرد على أي حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلي باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!" وفق روسيا اليوم.

وتابع بهاء الدين محمد: وحتكلم باختصار جدا: المشهد الأول ":أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر محروس اللي هو صاحب الفضل في تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء !!!".

وأضاف بهاء الدين محمد والمشهد الثاني: رشحتها تغنى كتير بنعشق ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بنا ماكانتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة، وتابع : "المشهد الثالث .. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بأحبه وبأحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد وده طبعا خطأ لأن اللي بيغني مهما كان إسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول ".

واستكمل المشهد الرابع والأخير: أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبنى غُنى شيرين. مع احترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش حيتم اللقاء ، وماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها ".

واعتبر بهاء الدين محمد أن الفنانة شيرين عبر هذا الإعلان تحارب نفسها وتخطئ بحق المبدعين الذين ساهموا في إنتاج العمل.

وأضاف: "عشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني وأنت بتكبري بس مش حتعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم ".