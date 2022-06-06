بلاغ رسمي من أسرة أم كلثوم ضد رئيس اتحاد كتاب مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدمت أسرة المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم ببلاغ رسمي ضد رئيس اتحاد كتاب مصر.

واتهم البلاغ، الذي قدَّمته للنائب العام جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة «كوكب الشرق»، كلاً من ناصر دويدار، عضو اتحاد كتاب مصر، والشاعر هشام الدشناوي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بسب وقذف المطربة الراحلة، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش قد بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دويدار بعد التصريحات المسيئة التي أدلى بها ضد رموز الفن المصري والعربي.

وجاء في عريضة الدعوى أن دويدار هاجم أم كلثوم ونسب إليها من العبارات والألفاظ ما يسيء إلى شخصها وورثتها جميعاً، بل أثارت العبارات غضب المثقفين وجمهور أم كلثوم على مستوى الوطن العربي.

وأضافت العريضة أن دويدار تطاول على رمز فني وقامة مصرية عظيمة في عالم الإبداع، وخاض في سمعة وعرض «كوكب الشرق» بالحديث في حياتها الشخصية، وذكر أنها تزوجت 11 مرة، وسرقت أغنيتين من أحد الشعراء.

وضمَّت الدعوى توجيه الاتهام إلى رئيس اتحاد كتاب مصر، لأن الندوة التي تحدث فيها ناصر دويدار تمت تحت رئاسته، ولم يبدِ أي اعتراض، أو يمنع دويدار من استكمال حديثه.

يُذكر أن ناصر دويدار قدَّم اعتذاره عما بدر منه خلال الأمسية الثقافية التي أقيمت في الاتحاد تحت عنوان «الأغنية المصرية وجدان أمَّة»، والتي هاجم فيها أم كلثوم والشاعر المصري الراحل أحمد رامي.

وقال، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «مين أكون أنا عشان أغلط في سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وشاعر كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه، وأستاذ لأجيال قبل ما نتولد».