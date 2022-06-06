السبب الحقيقي وراء اعتزال شيرين سيف النصر وسر عودتها بعد 12 عاماً

المصدر: البيان

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تصدرت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر قائمة الأكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي غوغل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc الفضائية.

كشفت "سيف النصر" لأول مرة سبب غيابها عن الوسط الفني لأكثر من 12 عاماً، حيث قالت: "بعدت عن الفن بعد وفاة والدتي مقدرتش أكمل بعدها وتعبت جداً لأنها كانت كل حاجة ف حياتي الله يرحمها، كانت تقف بجانبي وتقرأ لي الأفلام والمسلسلات".

وأضافت: "كانت شيلاني شيل الله يرحمها ما جعلني أشعر بالوحدة واليتم بعد رحيلها"، متابعة "مع الوقت وجدت أن ورق الأعمال الفنية الذي يُعرض عليّ لا يناسب تاريخي الفني، لذا قررت أبتعد عن التمثيل واكتفي بما قدمته طوال مسيرتي الفنية".

كما أكدت "سيف النصر" أنها تدرس حالياً خطوة رجوعها للفن من جديد، نظراً لكم الأعمال الفنية الجميلة المعروضة عليها، ومن المحتمل أن تعود قريبا خلال شهرين أو ثلاثة بالكثير من خلال عمل سينمائي، مضيفة "تمنيت تقديم مشهد وحيد في مسلسل (الاختيار)، وتابعته في الثلاثة أجزاء، والجميع أبدعوا فيه، ولو كانوا طلبوا مني تقديم مشهد كنت سأوافق وأعود من الاعتزال".

أما عن المسلسلات التي لفتت نظر شيرين سيف النصر وتابعتها خلال الماراثون الرمضاني لعام 2022 "أعجبني جدا مسلسل "بطلوع الروح" منة شلبي أبدعت وقدمت أحلى أدوراها، كما أعجبتني شيماء سيف وغادة عادل في "أحلام سعيدة"، ويسرا هي الملكة".

جدير بالذكر أن شيرين سيف النصر ابتعدت منذ سنوات عن الساحة الفنية ولم تشارك في أي عمل فني أو تظهر في لقاء تليفزيوني، حيث كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "أصعب قرار" الذي عرض في 2007، وشاركها بطولته أحمد بدير وعبير صبري، في حين كانت آخر أفلامها السينمائية "أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام، الذي عرض عام 2002.

شيرين سيف النصر من مواليد 1967 في الأردن، لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد، بينما والدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، عاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون، إلى أن اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.