آخر تفاصيل قضية حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

المصدر: البيان

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كشف جميل سعيد، محامي حسام حبيب، آخر تطورات قضيته مع شيرين عبد الوهاب.

وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة قناة «الحدث اليوم»: «أنا لست محامي شيرين عبد الوهاب، وأنا ما زلت محامي حسام حبيب، وأنا أدعو لهما بالتوفيق ويكون خلافهما زوبعة في فنجان، ويعودا إلى بعضهما ويسايرا ركب الحياة، وأنا معهما إذا ما سعيا إلى ذلك».

يُذكر أن انفصال شرين عبد الوهاب وحسام حبيب كان قد أعلن خلال العام الماضي.

وكشفت شيرين عن تفاصيل انفصالها عن حسام خلال لقاء مسجل أجرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية معها.

وقالت شيرين: «أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه، حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، وحبي لحسام بقى زي السرطان، ورجوعي له محتاج معجزة من عند الله، هو الحيلة اللي عايز كلامه يمشي».