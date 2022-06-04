على طريقة محمد رمضان .. أنغام داخل قمرة قيادة طائرة

المصدر: البيان

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شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من داخل قمرة قيادة طائرة خلال سفرها إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لإحياء حفل غنائي اليوم السبت ضمن حفلات موسم الصيف بالسعودية.

وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "سقت "قدت" الطيارة بإيد واحدة، شكرًا لطاقم الطائرة السعودية للطفكم وحسن استقبالكم".

وأثارت الصور حالة من الجدل، وجرى مقارنتها بصور محمد رمضان داخل قُمرة الطائرة التي تسببت في أزمة كبيرة، أُوقف على إثرها الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل بشكل نهائي، وقام بمقاضاة محمد رمضان، متسائلين إن كانت أنغام ستتلقى نفس الهجوم الذي تعرض له رمضان أم لا.

كانت أنغام كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في الكتف، قائلة: «أنا كان حاصلي إصابة من سنوات طويلة، مثلا من عام 2011، واتعالجت وقتها بالكرتيزون، وهو سكن آلام فترة طويلة».

وأضافت «أنغام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع على شاشة MBC مصر: «كان في آلام صعبة جدا في الكتف، وابتدت تطور في الذراع بأكمله، وتحاملت على نفسي كتير جدا، ولم أكن أنوي دخولي العمليات، ولكن اكتشفت أني بعاني من وتر مقطوع وآخر مهدد بالقطع».

وتابعت: «كنت بخرج للحفلات وبتحمل الألم الشديد، ولم أحصل على مسكنات، لأن أعراضها خطيرة بالنسبة لي، وأجريت عملية في الكتف من خلال طبيب يعمل في ألمانيا».

وأضافت: «كان عندي نزيف في كتفي من جوه، بسبب تحاملي على نفسي لفترة طويلة، وحصلت على بنج كلي أثناء العملية، ويستمر علاج كتفي لمدة 6 أسابيع، ثم أبدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد ذلك».

ويعد هذا الحفل الأول لأنغام بعد تعافيها إجرائها لعملية جراحية في الكتف.

وأجرت أنغام خلال الأيام الماضية جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى نتيجة تعرضها لتعب شديد تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

يشار الى أن آخر أعمال الفنانة أنغام كان طرحها مؤخرا أغنية "لوحة باهتة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، الحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور، وحصدت الأغنية على يوتيوب نسبة مشاهدة تقترب من الـ 3 ملايين.

أنغام شاركت في الحلقة الأخيرة من "الاختيار 3" بغناء النشيد الوطني بصوتها في نهاية الحلقة، وقالت أنغام على حسابها في إنستغرام: "شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم، شكرا جزيلا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته”، تحيا مصر انغام".