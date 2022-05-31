لاعبة كرة قدم إيطالية نسخة طبق الأصل من دنيا سمير غانم

المصدر: دبي ـ البيان

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هناك الكثير من الأشخاص الذين يوجد بينهم شبه كبير ولافت حول العالم، ومنهم الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، التي وجد لها الجمهور إحدى شبيهاتها في إيطاليا.

حيث تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، صورة للاعبة كرة القدم الإيطالية سارة جاما، والتي تلعب في نادي يوفنتوس الإيطالي، وقالوا إن شبهاً كبيراً يجمعها مع دنيا سمير غانم، وتحديداً أثناء تجسيدها شخصية الفتاة المسترجلة «روح» في فيلم «الفرح».

ورأى مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور النجمتين جنباً إلى جنب، أن هناك الكثير من أوجه الشبه التي تجمعهما، مثل: الملامح والابتسامة وتقاسيم الوجه، لكن هناك بعض الأمور غير المتشابهة مثل لون البشرة وطبيعة الشعر. وعلى الرغم من أن هذا الشبه بدا واضحاً في الصور التي تم تداولها، فإن البعض أكدوا أنهما تشبهان بعضهما فقط في تلك الصور.

وكانت دنيا قد احتفلت مؤخراً، بوصولها إلى 14 مليون متابع عبر تطبيق «إنستغرام»، حيث شاركت صورة لها بتلك المناسبة، أرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: «معجبيني الأعزاء، أنتم نظام الدعم خاصتي».

وعلى صعيد أعمالها الفنية، فإن دنيا قررت أن تعود وتطل على جمهورها من خلال مسرحية ستحمل اسم «روحي أنا»، ويشارك إلى جانبها في المسرحية نخبة من النجوم أبرزهم: علي ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ، وهي من تأليف كريم سامي، وستكون أول عملٍ لها بعد وفاة والديها وفترة حدادها عليهما.

وكذلك تنتظر عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «تسليم أهالي»، الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.