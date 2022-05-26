هل أصيب الفنان المصري هشام سليم بالسرطان؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر خلال الساعات الماضية خبر إصابة الفنان المصري هشام سليم بالسرطان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الأمر الذي أصاب الجمهور بالحزن.

ونفى الفنان الكبير، في تصريح نشرته المصري اليوم، ما تم تداوله، موضحا أنه بخير، ومتواجد بالعين السخنة برفقة أسرته.

وأضاف سليم : «مفيش أي حاجة من اللي اتنشرت، وأنا بخير وبستمتع بحياتي، وأظن إن الإصابة بسرطان أصبح أمرا بسيطا مقارنة بكوفيد 19 اللي الناس بقت بتموت منه في أيام قليلة».

وكانت شائعات قد تصدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة الفنان هشام سليم بالسرطان، ووصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض.