ابنة مفيد فوزي تكشف تطورات جديدة لحالته الصحية

المصدر: البيان

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كشفت ابنة الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي عن تطورات جديدة لحالته الصحية، إثر نقله إلى المستشفى أول من أمس.

وأوضحت حنان مفيد فوزي أن والدها تماثل للشفاء، مؤكدةً أنه عاد إلى منزله، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وقالت: «الحمد لله، حالته الصحية تحسنت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية»، مقدمةً الشكر لكل من تواصل معها للاطمئنان على حالته خلال الفترة الماضية.

وأضافت: «والدي في أفضل حال حالياً، وغادر المستشفى، ويتمتع بصحة جيدة».

يُذكر أن مفيد فوزي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية بسبب حزنه الشديد على وفاة الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر.