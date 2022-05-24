محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: موكلي ردّ شيرين عبدالوهاب شفهياً

المصدر: البيان

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شهدت قضية الفنانة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تطورات متسارعة على مدارر الـ 24 ساعة الماضية، بدأت بإبلاغ شيرين عبدالوهاب النيابة بطلب عدم التعرض لها من زوجها، إلى استدعاء زوجها للنيابة، ثم استدعاء شيرين عبدالوهاب نفسها، وفجر المحامي مفاجأة من العيار الثقيل بأن حبيب رد شيرين إلى عصمتها شفهياً.

وتأتي التطورات المتلاحقة التي شهدتها أحدث فصول الأزمة بين الفنانة المصرية شيرين وطليقها الفنان حسام حبيب حيث استدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، الثلاثاء، الفنانة شيرين لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه فى اتهام بسبّها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.

وقال جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد فى تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفويًا، بعد أسبوعين أمام 4 شهود من بينهم المنتجة سارة الطباخ، وسعيد إمام، ومنصور الأحمدي سائق شيرين، وياسمين رضا.

وتابع سعيد بالقول إنه كان يقيم معها طوال تلك الفترة فى فيلا الشيخ زايد، ونفى تهديده لها بالسلاح.

وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص آخر عليه قضية تبديد أدى إللى تأجيل استلامه للترخيص.

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين وتهديدها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرار بالتحفظ على السلاح وفق العربية نت.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر االاثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وطالبت الفنانة شيرين عبدالوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

وانتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.