أول تصريح لشيرين عبد الوهاب بعد القبض على حسام حبيب

المصدر: البيان

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خرجت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأول مرة، عن صمتها، بعد واقعة القبض على طليقها الفنان حسام حبيب.

وطالبت شيرين، في أول تصريح لها، بعدم تناول أنباء عن خلافاتها الشخصية مع طليقها، وذلك حسبما نقل موقع «مصراوي» الإخباري عن مديرة أعمالها سارة الطباخ.

ووصفت سارة ما جرى بين شيرين وحسام بأنه «موضوع شخصي».

وخضع حسام حبيب للتحقيق في النيابة العامة، اليوم، على خلفية اتهامه بالتهديد والتعدي على طليقته وابنتها بالسب.

وأكد مأمور قسم شرطة ثاني الشيخ زايد تلقي إشارة عبر غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة من شيرين خشية تعرض طليقها لها وابنتيها.

وطالبت المطربة الشرطة بأخذ تعهد وتحرير محضر ضد طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها، مبديةً خوفها من إلحاقه الضرر بهن.

وقبضت الأجهزة الأمنية المصرية على حسام حبيب، بعدما تقدمت شيرين بمحضر ضده.