إخلاء سبيل الفنان المصري حسام حبيب

المصدر: البيان

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قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، طليق المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأمرت جهات التحقيق، اليوم، بإخلاء سبيل حبيب بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بتهديد وسب وقذف طليقته شيرين عبد الوهاب، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وورد في التحقيقات أن شيرين اتصلت بالنجدة لأخذ التعهد على حسام بعدم التعرض لها وبناتها.

وردَّ حبيب بقوله إنه كان في الفيلا بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني.

وتحفظت جهات التحقيق على سلاح ناري ضُبط بحوزة حبيب، لفحصه بمعرفة خبراء المعمل الجنائي، وقال المتهم إن السلاح مرخص.