القبض على المطرب حسام حبيب بعد بلاغ شيرين عبد الوهاب

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية، الاثنين، القبض على المطرب حسام حبيب، طليق المطربة شيرين عبدالوهاب، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وعلى كريمتيها بالسب والشتم.

وكانت مصادر مسؤولة وفق المصري اليوم قالت إن النيابة العامة أُخطرت بتلقي قسم ثان الشيخ زايد بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده أن شيرين عبدالوهاب اتصلت لأخذ التعهد على طليقها حسام حبيب، الملحن المعروف، بعدم التعرض لها وابنتيها.

وأقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب على الاتصال بشرطة النجدة لأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها وبناتها.

وكشفت صحيفة المصري اليوم، أن النيابة العامة أخطرت بتلقي قسم ثان الشيخ زايد، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده أن شيرين عبدالوهاب اتصلت لأخذ التعهد على طليقها حسام حبيب، بعدم التعرض لها وبناتها.

ورد الملحن المعروف حسام حبيب أنه متواجد في الفيلا بعد اتفاقات بينهما، لإنهاء مشروع فني.

وكانت الفنانة شيرين قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أعلنت فيه انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، وأنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.