الليبي محمد النعاس يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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فازت رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» الكاتب الليبي محمد النعاس، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022 في دورتها الـ15، إذ يعد أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي. وكشف شكري المبخوت، رئيس لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن رشم للنشر والتوزيع، خلال فعالية نظمت في أبوظبي، والتي حصل محمد النعّاس بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة الترويج لروايته على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها.

رواية «خُبز على طاولة الخال ميلاد»، الصادرة عن دار رشم للنشر والتوزيع، اختيرت من ضمن قائمة قصيرة ضمت أيضاً: «يوميات روز» للإماراتية ريم الكمالي، «ماكيت القاهرة» للمصري طارق إمام، و«دلشاد – سيرة الجوع والشبع» للعمانية بشرى خلفان، «الخط الأبيض من الليل» للكويتي خالد النصرالله، «أسير البرتغاليين» للمغربي محسن الوكيلي. وتدور أحداثها في مجتمع القرية المنغلق، حيث يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، ويفشل طوال مسار حياته في أن يكون «رجلاً» -كما يقضي العرف السائد- بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، ويعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خصّ المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت. يظل ميلاد مُغَيَّباً عن حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه ما يحدث حوله. تعيد هذه الرواية مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم «الجندر» وتنتصر للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة.

وقال شكري المبخوت، «لقد قامت الرواية المتوّجة على استعادة تجربة شخصيّة في ضرب من الاعترافات التي نظّم السرد المتقن المشوّق فوضى تفاصيلها ليقدّم نقداً دقيقاً عميقاً للتصوّرات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعيّ. إنّها رواية تقع في صلب التساؤلات الثقافيّة الكونيّة حول قضايا الجندر لكنّها منغرسة، في آن واحد، في بيئتها المحلّيّة والعربيّة بعيداً عن التناول الإيديولوجيّ المسيء لنسبيّة الرواية وحواريّتها».

تقاطعات

وبدوره، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه: «تسرد رواية خبز على طاولة الخال ميلاد قصة حياة شخصيتها الرئيسة، ميلاد، في علاقاتها التي تتقاطع، بتوتّر جندري، مع محيطها الاجتماعي بكل توقّعاته المتوارثة في المجتمع الليبي في النصف الثاني من القرن العشرين. ..». وقد اختيرت رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» من قبل لجنة التحكيم باعتبارها أفضل عمل روائي نُشر بين 1 يوليو 2020 و30 يونيو 2021، وذلك من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته «الطلياني».