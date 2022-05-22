عريس الفنانة بوسي "حلاق رجالي "

المصدر: البيان

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تستعد الفنانة بوسي، لحفل زفافها غدًا على مصفف الشعر هشام ربيع في أشهر وأكبر فنادق القاهرة، بحضور عدد محدود من نجوم الوسط الفني المقربين فقط.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم فإن عريس الفنانة هو مصفف الشعر المعروف على مستوى مصر «هشام ربيع»، هو واحد من أشهر مصففي الشعر الرجالي بمصر، ويعمل مع العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وشقيق خبيرة التجميل "ناريمان ربيع".

وهشام ربيع من مصففي الشعر الذين تجمعهم صداقة قوية بالعديد من الفنانين، وعلى رأسهم أحمد سعد، حمادة هلال، وذلك لما يملكه من فروع عديدة في القاهرة وخارجها، حيث لديه 9 فروع للصالون الخاص به في «مصر الجديدة، مدينتي، الرحاب، التجمع، المعادي، التجمع الخامس، المعادي اللاسلكي، المعادي كارفور، والساحل الشمالي».

الجدير بالذكر أن والد بوسي لن يحضر حفل الزفاف بناءً على رغبتها، خاصة أنه لم يكن بجوارها في أي مناسبة من حياتها، وأنه كان سببا رئيسيا في مشاكلها الأخيرة.

وتعد هذه الزيجة، هي الثانية للفنانة بوسي، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها السابق، إلا أنها انفصلت عنه بعد ان أصبحت لامعة ومن نجوم الفن والطرب، وظلوا في مشاكل وقضايا لمدة طويلة ترتب على اثرها الطلاق.