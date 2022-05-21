من هو صاحب السيجار الذي خطف الأنظار في جنازة سمير صبري؟

المصدر: البيان

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شيّع المئات، ظهر اليوم السبت، الفنان المصري سمير صبري إلى مثواه الأخير، حيث أقيمت صلاة الجنازة على روح الراحل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في مصر.

وشارك في جنازة سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز 85 عاماً، متأثراً بأزمة صحية خطيرة تعرض لها مؤخراً، العديد من الفنانين، وعلى رأسهم نادية الجندي، سميرة أحمد، نقيب الممثلين أشرف زكي، هاني رمزي، عمرو محمود ياسين، نهال عنبر، منير مكرم، ميرفت أمين، إلهام شاهين، أحمد السقا، ليلى علوي، داليا البحيري، يسرا، فيفي عبده، ووفاء عامر، دنيا سمير غانم.

كما شارك في الجنازة الإعلامي محمود سعد، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي رامي رضوان، وحرصت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على الحضور إلى المستشفى التي خرج منها جثمان الفقيد لأداء صلاة الجنازة.

ومن المقرر أن تتم مراسم دفن جثمان الفقيد في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وكان من بين الحضور ظهور لافت لأحد صناع الفن المؤثرين يدخن سيجاراً، ظهر بصحبة أحد الأشخاص يساعده على السير والدخول إلى المسجد، فمن هو؟

- هو السيناريست والمنتج فاروق صبري.

- يشغل منصب رئيس غرفة صناعة السينما.

- قدم عدة أعمال فنية مختلفة سينمائية ومسرحية.

- من أشهر أعماله المسرحية: الزعيم مع الفنان الكبير عادل إمام.

- كتب أكثر من فيلم للفنان عادل إمام، منها: اتنين على الطريق، احنا بتوع الأتوبيس، ولا من شاف ولا من دري، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، ممنوع في ليلة الدخلة.

- التقى بالفنان سمير صبري في أكثر من عمل سينمائي، مثل: "دقة قلب، البحث عن فضيحة، سؤال في الحب، رحلة الأيام".

- قدم له الفنان فؤاد المهندس أكثر من فيلم: أجازة غرام، مطاردة غرامية.

- من أشهر أفلامه: كلمة شرف، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، أنقذوا هذه العائلة، البعض يذهب للمأذون مرتين.

- أنتج فيلم "الظالم والمظلوم" للفنان نور الشريف.

ولد محمد سمير جلال صبري في 27 ديسمبر 1936 بمدينة الإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة للعيش مع والده عند انفصال والديه وسكن بذات العمارة التي كان يسكنها المطرب عبد الحليم حافظ حيث التقيا هناك لأول مرة.

اشترك في برنامج (ركن الطفل) مع الفنانة لبنى عبد العزيز وساعدته إجادة اللغات الأجنبية على تقديم برنامج (النادي الدولي) الذي انتقل نجاحه من الإذاعة إلى التلفزيون.

حاور عددا كبيرا من المشاهير والأعلام منهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد رامي والبابا شنودة والممثلة أمينة رزق.

وفي مجال التمثيل بدأ مشواره بأدوار صغيرة في أفلام مثل (اللص والكلاب) و(هارب من الزواج) و(نهر الحياة) و(الراهبة) و(عدو المرأة) وعمل مع كبار النجوم قبل أن يصبح بطلا لعدد من الأفلام خلال حقبتي السبعينات والثمانينات.

قدم خلال مشواره الفني أكثر من 130 فيلما منها (بمبة كشر) و(الأحضان الدافئة) و(البحث عن فضيحة) و(رحلة الأيام) و(وبالوالدين إحسانا) و(شفاه لا تعرف الكذب) و(الجلسة سرية) و(التوت والنبوت) و(نشاطركم الأفراح) و(جحيم تحت الماء) و(القتل اللذيذ) و(جحيم تحت الأرض) و(حدث في 2 طلعت حرب).

كما أنتج عددا من الأفلام منها (أهلا يا كابتن) و(السلخانة) و(منزل العائلة المسمومة) و(دموع صاحبة الجلالة) و(إنذار بالقتل).

شارك في مسلسلات تلفزيونية مثل (أم كلثوم) و(قلب الدنيا) و(حضرة المتهم أبي) و(قضية رأي عام) و(حق مشروع) و(عدى النهار) و(فلانتينو).

كون فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون.

وكان سمير صبري قد تزوج في شبابه من أجنبية لكن الزيجة لم تدم طويلا، وأصدر قبل عامين مذكراته بعنوان (حكايات العمر كله) عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.