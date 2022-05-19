حالة عبد الرحمن أبوزهرة الصحية.. تدهور حاد في الرئتين وفقدان للوعي

المصدر: البيان

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قال الدكتورأحمد عبد الرحمن أبو زهرة "المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة" :" للأسف حالة الوالد تسوء، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، أمس الآربعاء، بسبب تدهور حالة الرئتين، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد".

وتابع،:"الوالد مازال غائبا عن الوعي، يخضع للمتابعة بالعناية المركزة، تحت إشراف الفريق الطبي، ونسأل كل محبيه الدعاء له بالشفاء".

ووفق موقع مصراوي يخضع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة"، للمتابعة تحت إشراف الفريق الطبي، بالعناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري.



وعاد الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى للمرة الرابعة، الأيام الماضية، وتم نقله إلى العناية المركزة ، إثر معاناته من التهاب رئوي حاد، وارتفاع درجة الحرارة، وتراجع نشاط الرئتين، بسبب عامل السن، إلى جانب تأثير المضادات الحيوية التي يأخذها الوالد بسبب الجراحة التي خضع لها بالحوض"

وبدأت رحلة علاج الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في مارس الماضي، عقب سقوطه في منزله، ومعاناته من كسر بالحوض اليمين، والجفاف وارتفاعاً في الحرارة وهبوطاً في نسبة السكر في الدم.

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.