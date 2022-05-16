حسن شاكوش لهاني شاكر: بعتذر وهلتزم

المصدر: البيان

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اعتذر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء النقابة بسبب الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وقال حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "بتأسف لجمهوري ولكل الشعب المصري وإن شاء الله لن يسمعوا إساءات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حسن شاكوش: "أنا موقوف بقالي 9 شهور وعرفت غلطي، وبعتذر لأخويا الكبير الفنان هاني شاكر وبقوله همشي على الطريق الصحيح وهلتزم بالضوابط اللي هيقولوا عليها".