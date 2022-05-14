نبع الخير وذخر الإبداع

المصدر: (دبي ـ رشا عبد المنعم)

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وجه نجوم الفن الإماراتيون التعازي إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن رحيله خسارة كبيرة للمبدعين ومعهم كل شرائح وفئات المجتمع في عالمنا.

«البيان» طافت بين الحسابات وخرجت ببعض التغريدات، والبداية كانت مع حسين الجسمي، الذي نشر دعاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً:

«اللهم اغفر لأبي وقائدي ورئيسي الشيخ خليفة بن زايد، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر له ولنا، واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين». وتابع «اللهم أنزله منزلة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، اللهم إنّا نشهدك أنه كان خير الحاكم ونعم الولي وكان الوالد الحنون الرحيم بشعبه، اللهم اغفر له وتجاوز عنه واعفُ عنه» واختتم الجسمي دعاءه: «اللهم إنّا نشهدك أنه أرضانا ورضينا عنه في عيشة راضية يا رب العالمين، و((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون))».

وعبرت الفنانة أحلام عن حزنها عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كتبت فيها: «اللهم ارحم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وعافه واعفُ عنه، اللهم جازِه بالإحسان إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً، اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج ونقِه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين».

وكتب الفنان، الدكتور حبيب غلوم عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «رئيس الدولة في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويغفر له ويجازيه عنا خير الجزاء و((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون))».