صورة تكشف حقيقة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

المصدر: البيان

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كشف المطرب المصري تامر حسني حقيقة طلاقه للفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وردَّ حسني على الشائعات المتداولة بخصوص ذلك بطريقة غير مباشرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» صورة حديثة تجمعه بزوجته.

وأعرب النجم الشهير عن بالغ سعادته بنجاح بسمة في افتتاح شركة خاصة لها، قائلاً: «مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة، وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي انتِ وولادنا، إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح».

على جانب آخر، يواصل تامر حسني تصوير مشاهده ضمن فيلم «بحبك» الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، أبرزهم: حمدي الميرغني، ومدحت إسماعيل، وغيرهما، والعمل قصة وسيناريو وحوار وإخراج النجم تامر حسني.