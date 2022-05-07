بعد جلسات الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي

المصدر: البيان

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تعيش الفنانة المصرية سمية الألفي حالة مستقرة حاليا بعد إجراء عدد من جلسات الكيماوي وذلك بعد تعرضها منذ فترة للإصابة بمرض السرطان والذي كانت دخلت على أثره المستشفى.

وأكد ألفي الألفي شقيق الفنانة الكبيرة أن حالتها حاليا مستقرة وتجري جلسات الكيماوي بشكل جيد وليس هناك أي تدهور في حالتها الصحية وهي حاليا في منزلها، وفقا لصدى البلد.

ووجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلى والدته الفنانة الكبيرة على حسابه في إنستغرام، وكانت عبارة عن صورة لوالدته، وعلق قائلا: "الفنانة العظيمة سُمية يوسف الألفي أمي أنتي أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "قمر 14"، الذي يضم عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.