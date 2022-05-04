عبدالمجيد عبدالله يستعد لحفله في كوكا كولا أرينا بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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نشر الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مقاطع فيديو مع المايسترو وليد فايد للبروفات والاستعدادات التي يجريها لإحياء حفل غنائي في كوكا كولا أرينا في دبي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، في تمام الساعة العاشرة من مساء غد، ويقدم فيه باقة متميزة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

كما نشر الفنان، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع «انستغرام» والذي ظهر عليه منفرداً من دون كتابة أي تعليق.

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وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله قد عبر في وقت سابق عن حماسه الشديد للمشاركة في حفلات العيد في دبي بعد غياب دام أكثر من ست سنوات على آخر حفل أقيم له على أرض دانة الدنيا، وقال:

«الاستعدادات لحفل عيد الفطر في دبي ستكون ضخمة، وسيسبق موعد الحفل خمس بروفات موسيقية يقودها المايسترو وليد الفايد بمصاحبة فرقة ضخمة، وسأقدم قرابة 25 أغنية من أرشيفي وآخر ألبوماتي «عالم موازي»، مراعياً في اختياراتي أذواق جمهوري العزيز من الأعمار والشرائح كافة».

فرحة

كما عبّر المطرب عبدالمجيد عبدالله عن فرحته للالتقاء بجمهوره في حفلات «العيد في دبي»، التي تنظمها وتشرف عليها روتانا للصوتيات والمرئيات وبالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، قائلاً: اشتقت للعودة إلى حفلات دبي بعد غياب سواء جراء ظرف صحي كان قد ألمّ بي، أو بسبب جائحة كورونا وما أحدثته في العالم.

ولكن الحمد لله الأمور أصبحت بخير، والظرفان للزوال، وعدنا جميعاً بخير وسنلتقي في «كوكا كولا أرينا» بحفل أنا شخصياً متحمس إليه بدرجة كبيرة كي أضيفه إلى نجاحاتي الأخيرة بعد الليلتين الكبيرتين اللتين قدمتهما ضمن حفلات «موسم الرياض» هذا العام.

سهرة متميزة

وأضاف: تلبية مني لرغبة جمهوري في إحياء حفل في دبي اتفقت مع أخي وحبيبي سالم الهندي على إقامة الحفل، وكلي ثقة بأن روتانا للصوتيات والمرئيات وبالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» ستقدمان سهرة متميزة لجمهوري ولما سبق أن قدمته على أرض الإمارات العربية المتحدة الحبيبة.

كما لن يفوتني في الحفل تقديم أعمالي التي تحصد شكلاً جديداً من التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.جدير بالذكر أن النجم السعودي عبدالمجيد عبدالله، طرح أخيراً أغنية بعنوان «أخذت القلب»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإيقاعات إبراهيم حسن، وجيتار أحمد عبدالعزيز، ووتريات تامر فيضي، ومكس وماستر جاسم محمد.