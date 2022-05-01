إسعاد يونس تكشف كواليس وفاة المخرج نور الدمرداش

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية إسعاد يونس كواليس وفاة المخرج الكبير نور الدمرداش.

وأوضحت إسعاد، خلال لقائها أمس في إذاعة "راديو 9090"، أن الدمرداش توفي أثناء تصوير مسلسل "السقوط في بئر سبع".

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى: "وقت تصوير مسلسل (السقوط في بئر سبع) كنا مروحين بعد تصوير يومين وكانت الساعة أربعة الصبح".

وأضافت: "جالي تليفون من المخرج المنفذ قالي البقية في حياتك أستاذ نور الدمرداش توفي فجأة بدون أي مقدمات، كان قاعد في البيت وأسلم الروح".

وذكرت أن فريق العمل استكمل تصوير المسلسل من بعد المخرج الراحل، متابعة: "كنا وقتها صورنا كل الشغل بتاع إيطاليا واليونان، لما رجعنا بقى عملنا الديكورات مع أستاذ أحمد توفيق، وفضلوا ملتزمين بروح أستاذ نور الدمرداش".

وأعربت عن اعتزازها بالعمل في هذا المسلسل، مؤكدةً أن "المسلسل ده فضل ليه في قلبي ذكريات كتيرة، لأن الراجل ده كنت بحبه أوي".

يُذكر أن إسعاد يونس شاركت أخيراً في مسلسل "الاختيار 3"، وجسدت دور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، كما قامت بدور البطولة في مسلسل "العائدون" مع أمير كرارة وأمينة خليل.