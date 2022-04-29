«دبي» و«سما دبي» في عيد الفطر.. برامج عامرة بالفرح والمحبة والخير

المصدر: دبي - البيان

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أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عن جدول البث الخاص بعيد الفطر السعيد لقناتي دبي وسما دبي، والذي سيضم مجموعة منوّعة من البرامج والفقرات المميزة لتتناسب مع كافة فئات المجتمع بحيث تتضمن أجواء العيد في الإمارات. سيبدأ البث الخاص مع صباح يوم العيد بنقل حي ومباشر لصلاة العيد في الدولة الساعة 6 صباحاً، ومن بعدها نقل لصلاة العيد من مكّة المكرمة في تمام الساعة 7 صباحًا، ومن ثم الانتقال لبرنامج «الفضل العظيم» والذي سيأتي الساعة 8 صباحاً في حلقة خاصة ومميزة في أول أيام العيد المبارك، وفي تمام الساعة 9 صباحاً سيتم نقل البث إلى استوديو «صباح العيد» والذي سيرافق المشاهدين لمدة ساعتين متواصلتين على قناتي دبي وسما دبي، لينتقل بعده البث بشكل منفرد لكل من القناتين لتقديم برامج مختلفة ومنوعة.

برنامج مشاهير

سيتضمن جدول برامج قناة تلفزيون دبي، الحلقة الأخيرة من برنامج «كاربول كاريوكي» يوم الاثنين، والذي سوف يستضيف الفنانة يسرا الساعة 9 مساءً، وعودة برنامج مشاهير يوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً، كما سيعود أيضاً برنامج 971 الأربعاء، في تمام الساعة 21:00، بالإضافة إلى حلقة حصرية من برنامج 40 مع عاصي الحلاني يوم الأربعاء الساعة 10:30 مساءً، بالإضافة إلى الحلقات الخاصة من البرامج التي تابعها الجمهور خلال شهر رمضان، مثل «بينك وبيني» الذي سيبث أول وثاني أيام العيد عبر قناة دبي في الساعة 10:30 مساءً، كما ستبث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الدرامية والكوميدية التي عرضت خلال رمضان عبر القنوات.

مسرحيات فنية

كما ستقوم شاشة «سما دبي» بعرض المسرحيات الفنية المميزة «عزوبي السالمية» يوم الاثنين الساعة 3:30 عصراً، و«حلم أمينة» يوم الثلاثاء الساعة 3:30 عصراً، بالإضافة إلى سحوبات العيد مباشرة عبر قناة سما دبي في تمام الساعة 7 مساءً، وسيتم بث الحلقات الخاصة للعيد من برنامج السنيار في الساعة 10:30 مساءً، ووصايا الساعة 11 صباحاً وهني وعافية الساعة 12 ظهراً.

ومن الجدير بالذكر أيضاً انفراد قناة «سما دبي» بتغطية خاصة لسهرة ثاني أيام العيد مع الفنان «حسين الجسمي» في الساعة 10:30 مساءً وثالث أيام العيد مع الفنان «ماجد المهندس» في الساعة 10:30 مساءً، واللتين ستضفيان أجواء احتفالية فنية ممتعة ليستمتع بها المشاهدون.