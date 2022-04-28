بالفيديو.. فنانة مصرية شهيرة تدعو زميلتها للإفطار من عربة فول بالشارع

المصدر: البيان

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نشرت الفنانة المصرية هالة صدقي في حسابها بالانستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه مع الفنانة نيللي كريم أمام عربة فول مدمس في أحد أحياء منطقة مصر الجديدة.

وظهرت صدقي وهي تقف إلى جوار صاحب العربة وتطلب منه إعداد وجبة إفطار لها، مكونة من الفول المدمس و"الطرشي"، ودعت زميلتها نيللي كريم لتناول وجبة "الفول" معها، ممازحة إياها: "عزماكي على الفطار، شوية فول، بدل يا حبيبتي ما أنتي متبهدلة في المحاكم، متبهدلة يا أختي ومتمرمطة ومحتاجة تغذية، وفقر دم".