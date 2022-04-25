طوني خليفة: كنت أحد صنَّاع الفتنة في مصر

المصدر: البيان

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اعترف الإعلامي اللبناني طوني خليفة بأنه كان أحد صنَّاع الفتنة في مصر.

وأوضح خليفة، خلال لقائه أمس في قناة "المحور"، أن دوره في صناعة الفتنة كان إيجابياً، مشيراً إلى أنه أسهم في إسقاط أقنعة الكثير من الوجوه.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، إنه كان عليه هو وبقية زملائه الإعلاميين أن يصمتوا عندما أرادت مصر أن تتنفس الحياة.

وأضاف أن بعض الإعلاميين كان هدفهم هو التربص به، مؤكداً أنه لا يوجد في الوسط الإعلامي رقم واحد، ولكن يوجد شخص موجود وآخر غير موجود.

ولفت إلى أن عدد الإعلاميين الذين بينه وبينهم خلاف هم 6 أشخاص، موضحاً أن جميعها خلافات مهنية وليست شخصية.

ونوَّه بأنه استطاع تحقيق أرقام صعبة طوال سنوات عمله، مشيراً إلى أن الإعلامي ميشال قزي صاحب برنامج "ميشو شو" كان أحد منافسيه.

وبيَّن أنه استطاع أن يغيّر جلده في الوقت المناسب، وهذا هو سر استمراره في النجاح.

وكشف أنه في بداياته قدَّم حلقات مبتذلة، داعياً إلى عدم محاسبة الإعلامي على أول ثلاث سنين من مسيرته المهنية.