الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي تكشف قصة إسلامها

المصدر: البيان

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كشفت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي قصة إسلامها.

وأوضحت الشوباشي، خلال لقائها اليوم في قناة "النهار"، أن اسمها الحقيقي ليس "الشوباشي"، إنما هو اسم زوجها، مشيرةً إلى أن والدها كان عاملاً بسيطاً وعائلتها متواضعة.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، إنها أثناء دراستها الشريعة، اختطفتها شخصية الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بسبب عدله، مؤكدةً أنه هو من وضعها على أول طريق تحولها من المسيحية إلى الإسلام.

وأضافت أنها أعلنت إسلامها داخل جريدة "المصري اليوم" دون أن تعلنه على الملأ ولم تخبر أهلها بذلك، لافتةً إلى أن علاقتها بوالدتها جيدة.