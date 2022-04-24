انهيار سمية الخشاب وهي تلقي نظرة الوداع على والدتها

المصدر: البيان

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شيعت بعد ظهر اليوم جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمحافظة الإسكندرية حيث وافتها المنية أمس.

وانهارت الفنانة سمية الخشاب على قبر أمها وهي تلقي عليها نظرة الوداع

وشهدت مراسم تشييع جنازة والدة الممثلة سمية الخشاب، اليوم الأحد في الإسكندرية، غياب جميع نجوم الوسط الفني وزملاء ابنة الراحلة وفق صحف مصرية.

وظهرت سمية الخشاب خلال مراسم تشييع جنازة والدتها مرتدية نظارة شمسية وشال أسود أخفى كامل ملامحها.

وكان العشرات من المواطنين، شيعوا عقب ظهر اليوم الأحد، جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها بـ "مدافن المنارة" وسط الإسكندرية".

وكانت أعلنت الفنانة سمية الخشاب، السبت، وفاة والدتها، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.