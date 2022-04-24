وائل جسار يكشف حقيقة خلافه مع شيرين عبد الوهاب

المصدر: البيان

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كشف المطرب اللبناني وائل جسار حقيقة خلافه مع المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وأوضح جسار، خلال حواره في برنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس": "حصل معايا موقف أثر فيا، وكنا مع بعض في الطيارة وقبل كده كنا في حفلة فرح، وهي طيبة وحبوبة، ولكن في الطيارة حسيت في حاجة".

وقال إن رد فعل شيرين معه في الطائرة هو ما جعله يصرح بأن شيرين مزاجية ومتقلبة، متابعاً: "مفيش كلام بيني وبين شيرين، ومفيش خلاف بينا، وعشان النقطة دي بس قلت كده".

وأعرب عن تضامنه مع النجمة المصرية في الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، مؤكداً أنه لا يتمنى لها غير كل الخير.

وأضاف: "شيرين تبهرنا بأعمال رائعة وأعمال للتاريخ".

وتابع: "أنا ممكن أغني أغاني لشيرين في حفلاتي لو حد من الجمهور طلب مني، ومفيش بيننا مشاكل، وهي حبيبتي ومفيش زعل بينا".