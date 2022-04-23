سيناريست مصري يصدم الجماهير: صباح مجرد سيدة تتزوج الرجال

المصدر: البيان

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صدم السيناريست المصري أيمن سلامة الجماهير برأيه في الفنانة الراحلة صباح، واصفاً إياها بأنها مجرد سيدة تتزوج الرجال.

وقال سلامة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة» المذاع على قناة «المحور»: «جلست مع الراحلة صباح، لكن اكتشفت أنها لا تستوعب مسلسلاً، وليست النموذج الذي يمكن تقديمه في عمل فني، فهي مجرد سيدة تتزوج رجالاً وتغني».

وأكد أن كتب رواياته الفنية لكل النجمات من منطلق فني، مضيفاً: «كتبت رواياتي لكل النجمات بما يرضي الله».

وكشف عن سرقة مسلسل «الشحرورة» منه، وكواليس تعاونه مع الفنانة ياسمين صبري، مشيراً إلى أن تعاونهما الفني لم يستمر حيث فسخت العقد بشكل ودي قبل استمرار التعاون الفني.