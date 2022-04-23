الموت يفجع الفنانة المصرية سمية الخشاب

المصدر: البيان

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توفيت منذ قليل والدة الفنانة المصرية سمية الخشاب، ومن المقرر دفن جثمانها غدًا بالإسكندرية، ولم يحدد بعد موعد الجنازة ومكان العزاء، وتحرص سمية على عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء، وفقا لليوم السابع.

وقالت الخشاب على حسابها في تويتر "إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".



من ناحية أخرى، خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "موسى"، حيث شاركت في بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.