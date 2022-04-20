الإعلامية السعودية لجين عمران تكشف تفاصيل الاحتيال عليها بمبلغ 700 ألف درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران تفاصيل عملية احتيال تعرضت لها في أحد معارض السيارات بمبلغ 700 ألف درهم.

وأوضحت لجين خلال لقائها في برنامج "مراحل" مع علي العلياني أمس الثلاثاء: "على أساس كنت رايحة أشتري سيارة من معرض السيارات، بدون ذكر اسم، وكان في صديق مشترك وقال لي أنت بتدفعين 400 ألف، وباقي 300 ألف بتدفعيه على 6 شهور، بس المطلوب منك تقولين إن سيارتك من عندهم، فوافقت على العرض".

وتابعت: "رحت أنا وباسل أخوي قعدنا معهم، وأنا من النوع اللي كلمتي سيف علي، أنا ماني مضطرة إن أنت تجي وتوقع عقد عشان أدقك وتصدقني، فعلى طول أنا تحمست وطلعت دفتر الشيكات قلت لهم هذا 50% بقيمة 200 ألف، والباقي عند الاستلام، قال لي أوكيه وبالفعل صورت الإعلان والسيارة اللي هاخذها ونزلت في السوشيال ميديا وأخذوا دعايتهم، وفجأة غيروا الاتفاق، وبتدفعين المبلغ وراح نخصملك فقط 100 ألف، قلتلهم أنا ما عندي مشكلة إن هذا يكون الاتفاق من البداية بس تراوغون وتلفون".

وأضافت: "لجأت للشرطة لأنهم كانوا رافضين يرجعون الـ 200 ألف، فكلموهم وجابوهم وقالولي خلاص تفضلي معايا المعرض بنعطيك، قلت لهم لا هاتوها هنا لأنكم مراوغين، وقلت لهم أمام الشرطة أنا أرجل منكم لأني التزمت بكلمتي، بس ولا واحد فيكم رجال، لأنكم ما التزمتم بكلمتكم، ولكن من داخلي كنت مقهورة إن أحد يستغلني".

وختمت الإعلامية السعودية: "رجعوا الـ200 ألف واشترطوا في المقابل عدم ذكر اسمهم، بس خلاص الناس كلها عرفتهم".