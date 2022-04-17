هالة سرحان تطالب بسجن بعض المطربين

المصدر: البيان

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طالبت الإعلامية المصرية هالة سرحان بسجن بعض المطربين، محذرةً من خطورة ما سمَّته "كارثة فنية".

وقالت هالة، خلال لقائها أمس في قناة "القاهرة والناس": "في نوع من المهرجانات بذيء جداً، ودول اللي لازم يتقبض عليهم ويدخلوا السجن، عشان ننضف شويه اليوتيوب".

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" : "مش عايزة المجتمع الرافض لكل حاجة، ولكن أرفض إساءة الاستخدام والتحريض على أفعال مش كويسة".

وأوضحت أن أغاني المهرجانات إفراز مجتمع جديد، مشيرةً إلى أن التغيرات الاجتماعية في المجتمع تفرز فنوناً.

وأكدت أن المهرجانات فيها نقلة فنية، ولكن أيضاً فيها كارثة فنية، لافتةً إلى أن النقلة الفنية تكون عند الناس المبدعين.

وبيَّنت رأيها في مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قائلةً: "عنده صوت عالي في الغناء ونسخه شعبية، ولما قال كلمات محترمة قدم جمل موسيقية حلوة".

وتابعت: "حسن شاكوش قدر يعمل كلمات وجمل موسيقية حلوة".

ووصفت مطربي المهرجانات بأنهم "شباب لسه معندهمش الوعي الكافي، ولم يدرسوا مزيكا، ومش مطلوب يعملوا موسيقى عبد الحليم وعبد الوهاب"، موضحةً: "دي فنون دخلت في الفنون الرفيعة، ولكنه منفذ لشباب مصر، وبسمع أغانيهم في أرقى الحفلات والأفراح".