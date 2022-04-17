عمرو أديب يعلق على فواتير السحور الخرافية: "بياكلوا فول بالذهب وطعمية بالألماظ"

المصدر: البيان

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علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على الجدل المثار حول فواتير السحور الخرافية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله : "هو حر، الشخص اللي بيتسحر بالمبلغ دا وفي المكان دا كان متوقع ايه ؟! هل جالته صدمة؟! هو عارف هو داخل فين وهيدفع كام وأكيد راح هناك قبل كده".

وقال "أديب" في خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر 2" السبت: "عايز تتسحر بـ 6 آلاف جنيه أعمل كده، اللي عايز يتسحر بكده هو حر.. حرام وكتير اه بس هو زي ما هو عايز"، مضيفًا: "جايز بياكل فول بالذهب أو بيقطعوا له ألماظ على الطعمية أو يجيبوا له الفول محطوط في أواني مرمرية".

وتابع: "فجأة تحول السوشيال ميديا شوفوا الفاتورة وشوفوا الناس دافعة ايه، لا دا مش ثمن السحور العادي دا سحور مفتري وغير عادي ودا سحور للي عايز اللي عايز يصرف هذا المبلغ هو حر، المبلغ خارق للعادة".