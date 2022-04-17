شريف الدسوقي يهاجم أشرف عبد الباقي

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هاجم الفنان المصري شريف الدسوقي زميله أشرف عبد الباقي، منتقداً ما يقدمه "مسرح مصر" من أعمال فنية.

وقال دسوقي، خلال لقائه أمس في قناة "النهار": "إن المسرح الذي قدمه أشرف عبد الباقي، على مر سنوات، أخذ من المسرح المصري".

وأضاف، أثناء حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "سابع سما": "مفيش عرض بيطلع في أسبوع، ويبقى عبارة عن ممثل يدخل على المسرح يهزر مع زميله، وفي الآخر نقول عرض مسرحي".

وأردف: "ما يقدمه اسكتشات وليس مسرحاً، مفيش مضمون بيتقدم".

ولفت شريف إلى خلافه مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، موضحاً أن السبب عدم حصوله على عضوية النقابة حتى الآن.

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