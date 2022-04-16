هديل مانع.. نجمة يمنية أحبها الجمهور

المصدر: إعداد- سلوى الذيباني

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قادمة من مدينة (إب) الخضراء وبعفوية مطلقة ولهجة (خبانية)، استطاعت الممثلة اليمنية الصاعدة هديل مانع أن تبهر الجمهور اليمني من أول حلقة، وتدفعهم لمتابعة مسلسل (ربيع المخا) والذي يعرض على قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان الحالي.

هديل تحدثت لـ«البيان» عن تجربتها الأولى بالتمثيل في المسلسل، وكيف أنها في البداية راودها الكثير من الخوف حول مسألة تقبل الجمهور، إلا أنها تفاجأت بردود الفعل الإيجابية للجمهور اليمني عن دورها في المسلسل، وأنها على حد قولهم أحد أبرز أسباب متابعتهم للعمل، إذ استطاعت جذب المشاهدين بعفويتها، وبتحدثها بلهجة أهالي مدينة إب اليمنية، وهي لهجة تستخدم لأول مرة في الدراما اليمنية حيث تهيمن اللهجة الصنعانية والعدنية.

ترشيح للدور

وحول ترشيحها للدور قالت هديل إن المخرج وليد العلفي هو من رشحها للدور، وكان من المقرر أن تؤدي دورها باللهجة التعزية (لهجة أهالي مدينة تعز)، إلا أنها عرضت على المخرج تأدية الدور بلهجتها الخبانية، والتي أعجب بها وتمت الموافقة عليها. وتؤدي هديل مانع شخصية مسك الزوجة الأولى لجوهر تاجر القهوة، والذي يؤدي دوره الممثل اليمني حسن الجماعي، حيث تسلط شخصيتها بالمسلسل على معاناة المرأة اليمنية كزوجة أولى بعد زواج زوجها من امرأة أخرى.

وأضافت هديل أنه كان هناك خروج عن النص، إذ إنها حسب قولها كانت قد انصهرت بشخصية مسك للدرجة التي كانت تخرج كثيراً عن النص ولكن بما يخدم الشخصية ويعزز حضورها.

ردود فعل

وعن المعوقات التي واجهتها في التمثيل بما أنها تعيش في مجتمع محافظ، أشارت هديل أنها لم تجد أي معوقات وأن المجتمع اليمني أصبح أكثر وعياً وتقبلاً بأهمية الدراما وبوجود المرأة كعنصر فعال، وأن ردود الفعل كانت مرضية ومحفزة في آن واحد مما يحثها على بذل المزيد للظهور بشكل أفضل في الأدوار المستقبلية.

وفي حين أن اليمن يفتقر لوجود معاهد وكليات متخصصة للمسرح والتمثيل، تدرس هديل تخصص إدارة أعمال، وتجد أن التمثيل موهبة يمكن إتقانه دون دراسة، وتطويره عن طريق المتابعة والمراس.

وتفتقد الدراما اليمنية لكتاب السيناريو وللمراجع التاريخية الكافية، حيث أنها لا تتناول الأحداث التاريخية بشكل دقيق.

ويعرض المسلسل على قناة (السعيدة) اليمنية وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر ميلادي وهي فترة ازدهار مدينة المخا والتي كان يصدر البن من مينائها إلى مختلف أنحاء العالم، والمسلسل من تأليف مختار القدسي وسيناريو وحوار خليل العامري وإخراج وليد العلفي.