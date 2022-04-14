حقيقة الخلافات العائلية لأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز حقيقة الخلافات العائلية لأسرة النجم الراحل محمود عبد العزيز.

وأوضح كريم، خلال لقائه أمس في برنامج "أدينا بندردش" الذي تقدّمه شيرين عرفة عبر حساباتها الشخصية في وسائل التواصل، أن ما يجري تداوله من أنباء عن حدوث خلافات عائلية بعد وفاة والده لا صحة لها إطلاقاً.

وقال النجم الشاب: "لم تحدث خلافات مع بوسي شلبي بعد وفاة والدي، أنا ومحمد أخويا احترامنا لأبويا في حياته هوهو بعد وفاته، فمينفعش نعمل مشكلة مع أي حد ممكن تزعل أبويا".

وفي سياق مختلف، تحدث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وما تعرض له من انتقادات في بداية مشواره الفني، قائلاً: "اللي بيقارن بيني وبين والدي جاهل، مفيش حد هيبقى شبه حد، كل واحد ليه تجربته، فأنا مركز في نفسي".

وأضاف: "الناس دي هي اللي دمرت هيثم أحمد زكي، كانت أول تجربة تمثيل ليه بعد وفاة والده مباشرة فيلم (حليم)، وأول ما اتعرض الفيلم محدش قدّر الموقف اللي هو فيه".