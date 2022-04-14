إليسا تهاجم ميريام فارس وتكشف قصة حبها مع الشاب الأجنبي واليس

المصدر: البيان

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فجرت الفنانة اللبنانية إليسا تصريحات من العيار الثقيل فيما يخص زملاءها بالوسط الفني، كما كشفت أسرارا عن حياتها الشخصية.

وقالت إليسا مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC، اليوم الخميس، إن مواطنتها ميريام فارس بـ"100 وجه"، مشيرة إلى أنها لا تعرفها شخصياً ولا يوجد خلاف معها، قائلة دافعت عنها في السابق بعد تصريحات عن ارتفاع أجرها على مصر، وفقا للعربية.

كما اعتبرت النجمة اللبنانية أن الفنانة هيفا وهبي أقرب لها من نانسي عجرم، معتبرة نفسها الفنانة اللبنانية الأولى في مصر، مع الإشارة الى أنه يمكن أن تكون نانسي رقم واحد.

وعن علاقتها بالفنان وائل كفوري، قالت إنه كان صديقها والآن بات زميلها، مشيرة إلى أن وائل متقلب المزاج.

أما عن الفنانة كارول سماحة، فقالت إليسا إن زميلتها تبحث دائماً على فيديوهات على تويتر ضدها، مبينة أنها كانت تستمع لأغاني كارول خلال إحدى رحلاتها إلى إيطاليا ولا خلاف يجمعهما.

إلى ذلك، كشفت الفنانة اللبنانية أنها تعيش في قصة حب حالياً، مشيرة إلى أنه غير عربي الجنسية، رافضة الكشف عن هويته.

إليسا: أعرف من استبعدني من برنامج ذا فويس ولن أتحدث عنه .. دافعت عن ميريام فارس لها "100 وجه" .. كارول سماحة انقلبت علي في تويتر! @elissakh@Ali_Alalyani#مراحل_إليسا #قناة_SBC pic.twitter.com/0w5sDYyxFz — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 14, 2022

وصرحت إليسا بأن الاسم الذي تنادي به حبيبها هو "واليس"، وهو لقب يجمع حروف اسمه واسمها معًا.

كذلك تطرقت النجمة إلى اصابتها بمرض سرطان الثدي الذي أعلنت عنه في 2018، ورحلة علاجها وتعافيها التام منه.