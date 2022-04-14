حقيقة فسخ "MBC" عقد رامز جلال بعد تراجع شعبية "رامز موفي ستار"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن راجت أنباء قوية في وسائل التواصل الاجتماعي عن فسخ عقد رامز جلال بعد تراجع شعبية برنامج المقالب الذي يقدمه "رامز موفي ستار" وعدم تغطية تكاليفه، نفى مصدر من داخل القناة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكد المصدر أن هذه الإشاعات ليست صحيحة، وأن البرنامج يعرض بشكل طبيعي، ويحقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية، وأن تداول هذه الأقاويل ليس لها مبرر. بحسب موقع "روسيا اليوم".

وحقق برنامج "رامز موفي ستار" أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.

وقالت قناة "MBC مصر" في بيان رسمي إن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية عبر نسب المشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وكثيرا ما يتعرض رامز جلال للانتقادات خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة بسبب برامج المقالب التي يقوم بها. وأبدى الكثيرون تململهم من تكرار الفنان المصري لذات المقالب دون تغيير لعدة سنوات، ما تسبب في هبوط شعبيته.

وينتج برنامج رامز جلال هذا العام هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. وتم تصوير "رامز موفي ستار" في صحراء المملكة مع فريق أجنبي من الفنيين في الخدع وبرامج المقالب، الذين أعدوا مسرحا للبرنامج في الصحراء لأجل تنفيذ المقالب بنجوم الفن والرياضة والمشاهير.