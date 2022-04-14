حقيقة اعتداء حميد الشاعري على مسؤولة إعلامية

المصدر: البيان

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كشف الفنان حميد الشاعري حقيقة ما تردد عن محاولته الاعتداء على مسؤولة إعلامية كانت تعمل معه لمدة 14 سنة وعدم منحها مستحقاتها المالية.

وقال الشاعري، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "لم أعتدِ عليها او أضربها مطلقاً، والمسؤولة الإعلامية دي حصلت على أموالها كاملة ".

وأضاف: "هذه المسؤولة الإعلامية عملت لي محضر عشان تعديت عليها بالقول، وكان هناك خلاف في تنسيق المواعيد".

في سياق آخر، أكد النجم الشهير العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بالفنان الراحل علي حميدة، متابعاً: "كنت كل يوم بكلمه، هو دلوقتي في دار الحق، فمفيش داعي تتكلموا عنه، وزرته أيام كورونا".