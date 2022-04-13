مي كساب: أخشى الموت .. ما السبب؟

المصدر: البيان

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قالت الفنانة مي كساب إنها تتخوف من موتها حتى لا تترك بناتها بمفردهم، وأنها متخوفة من لحظة وفاة والدها لأنها ستكون الأصعب عليها.

وكشفت كساب عن الكثير من الثنائيات المختلفة في حياتها وموقفها منها وذلك عبر برنامج «اتنين اتنين»، مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1.

وتحدثت مي كساب في «اتنين اتنين»، عن ثنائية النجاح والفشل قائلة، إنها حينما تقدم عملاً ناجحاً لا تنام وتظل تبحث عن اسمها وعن تعليقات الجمهور عنه، أما في حالة فشل أي عمل تواجه مي كساب نفسها بالحقيقة وتبحث عن أسباب عدم نجاحها، لكي تتفاداه في العمل المقبل، مشيرة إلى اهتمامها بآراء الجمهور والنقاد حتى لو كانت غير إيجابية وفق المصري اليوم

وأشارت مي كساب إلى اهتمامها بالآراء السلبية حتى لو كانت بأعداد قليلة موضحة: «بيفرق معايا الشوية القليلين اللي متضايقين مني»، مشيرة إلى أن النقد البناء من شخص يرغب في تحسنك دائما سواء جمهور أو نقاد، كما أن التشجيع يفرق معها كثيرا و«بيطيرني في السما».

وعن ثنائية التفاؤل والتشاؤم، قالت مي كساب لإنرجي، إنها متعقلة في هذا الأمر بشكل دائم إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تراجع نفسها فيها دائما ولا تتمادى.

أما عن الحب والكره، فقالت إنها أكثر شخص يظهر عليه علامات الحب والكره، وتعطي ردود فعل بوجهها تكشف عدم إعجابها بأي شخص «بيعرفوا على طول من بصتي».

وأشارت مي كساب إلى أنها تحب الأقوال والأفعال بشكل متساو، وأنها دائما تتعامل مع عملها بعين نقدية.

وأشادت مي كساب بمنظومة الفنان محمد هنيدي على السوشيال ميديا، ووصفتها بأنها الأكثر نجاحا، خاصة الشخص الذي يتولي التعبير عنه عبر حساباته ويحافظ على شخصية هنيدي.

وكشفت مي كساب عن تخوفها دائما من المرض، وأنها لا تحب أن يتحمل شخص مسئوليتها في هذه الأزمات، موضحة:«كنت مدمنة شيشة وبطلتها من 7 سنين زي عادات سيئة كتير عشان صحتي لإني محبش حد يقعد بيا».

وأكدت مي كساب على أن:«الواحد كل ما يكبر في السن دايرة علاقاته بتقل.. وبقت متعة عندي أقعد ساكتة في الأوضة لوحدي.. ومبقاش الحضور والغياب مهم إلا الناس القريبة مني».

وعلى مستوى العمل فإن الحضور والغياب فنيا أمر هام جدا بالنسبة لمي كساب قائلة:«البعيد عن العين بعيد عن القلب.. واتقال عليا في وقت من الأوقات دي اتجوزت وقعدت في البيت وتليفوني مكنش بيرن.. وكنت بقول هما نسيوني ولا ايه».

وكشفت مي كساب عن إجراءها عملية المرارة بعد عيد الفطر وانتهاء تصوير مسلسلها أحلام سعيدة، مشيرة إلى أنها ستعود لاستكمال الدايت للحفاظ على صحتها، موضحة أنه تتخوف من موتها حتى لا تترك بناتها بمفردهم، مشيرة إلى أنها متخوفة من لحظة وفاة والدها لأنها ستكون الأصعب عليها.

وعبرت عن رغبتها في تقديم المزيد من الأدوار الشريرة في أعمالها خلال الفترة المقبلة، على عكس الشخصية الطيبة التي اعتاد الجمهور على متابعتها. فكرة برنامج «اتنين اتنين»، تدور حول البحث عن الحاجة وعكسها داخل مشوار كل فنان، متى شعر بالنجاح ومنى شعر بالفشل، ما هو الموقف الذي أعطى له الأمل، وما الذي تسبب له في الشعور باليأس، ويذاع البرنامج من الأحد للخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.