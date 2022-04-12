بعد غياب 6 سنوات.. عبد المجيد عبد الله يحيي حفل العيد بدبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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عبّر الفنان عبد المجيد عبد الله عن حماسه الشديد للمشاركة في حفلات العيد في دبي بعد غياب دام أكثر من ست سنوات على آخر حفل أقيم له على أرض دانة الدنيا، وقال: «الاستعدادات لحفل عيد الفطر في دبي ستكون ضخمة، وسيسبق موعد الحفل خمس بروفات موسيقية يقودها المايسترو وليد الفايد بمصاحبة فرقة ضخمة، وسأقدم قرابة 25 أغنية من أرشيفي وآخر ألبوماتي «عالم موازي»، مراعياً في اختياراتي أذواق جمهوري العزيز من كافة الأعمار والشرائح».

موعدنا العيد

وعبّر المطرب عبد المجيد عبد الله عن فرحته للالتقاء بجمهوره في حفلات «العيد في دبي»، والتي تنظمها وتشرف عليها روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، قائلاً: «اشتقت للعودة إلى حفلات دبي بعد غياب سواء جراء ظرف صحي كان قد ألمّ بي، أو بسبب جائحة كورونا وما أحدثته في العالم، لكن الحمد لله الأمور أصبحت بخير، والظرفان للزوال، وعدنا جميعاً بخير وسنلتقي في «أرينا كوكا كولا» بحفل أنا شخصياً متحمس إليه بدرجة كبيرة كي أضيفه إلى نجاحاتي الأخيرة بعد الليلتين الكبيرتين اللتين قدمتهما ضمن حفلات «موسم الرياض» هذا العام.

وأضاف: تلبية مني لرغبة جمهوري بإحياء حفل في دبي اتفقت مع أخي وحبيبي سالم الهندي على إقامة الحفل، وكلي ثقة أن روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» ستقدمان سهرة مميزة لجمهوري ولما سبق وقدمته على أرض الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. كما لن يفوتني في الحفل تقديم أعمالي التي تحصد شكلاً جديداً من التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.

ليلة عمر

بدوره، عبّر سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن سعادته بالتعاون القائم في حفل النجم عبدالمجيد عبدالله ضمن إطار فعاليات «العيد في دبي» بين روتانا ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وأضاف: اعتدنا وعودنا الجمهور دوماً أن تكون روتانا وهي الشركة الأكبر في مجالي الإنتاج والترفيه، حاضرة دوماً خليجياً وعربياً في كل المهرجانات والحفلات والفعاليات الضخمة، وفخورون بثقة الفنان عبدالمجيد عبدالله بنا، وإسناده لروتانا مهمة التنظيم والإشراف على حفلاته.