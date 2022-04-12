هاني مهنا: محمد منير تخلّى عني في مرضي

المصدر: البيان

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أعرب الموسيقار المصري هاني مهنا عن عميق أسفه بسبب تخلِّي المطرب الكبير محمد منير عنه أثناء فترة مرضه.

وأوضح مهنا، خلال لقائه أمس على شاشة قناة "النهار"، أنه تربطه علاقة وطيدة بـ"الكنج"، لكنه لم يتوقع منه هذا التصرف الغريب.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما": "محمد منير حبيبي وعشرة عمري، ودائماً أسأل عنه في فترة مرضه، لكنه لم يقف جنبي في تعبي، كنت أتوقع منه أكثر من ذلك".

وعلق الموسيقار الشهير على صورة الإعلامي مفيدة فوزي، قائلاً: "مفيد فوزي حبيبي، لكن أحياناً يقوم بعمل سيناريوهات".

وأضاف: "لم أزعل منه في حياتي إلا عندما قال إن عبد الحليم حافظ تزوج سعاد حسني، وهذا لم يحدث".

وأكد أن "عبد الحليم لم يتزوج سعاد حسني، وهذا ما عرفته من الراحل عبد الحليم حافظ".

وتابع: "عبد الحليم حافظ كان يحب سعاد حسني، وهي كانت تحبه، لكن لم يحدث زواج".