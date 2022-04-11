صابرين تكشف تفاصيل خلافها مع زينة

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية صابرين تفاصيل خلافها مع زميلتها الفنانة زينة.

وأوضحت، خلال لقائها أول من أمس على شاشة قناة "المحور"، أن الخلاف حدث أثناء تصوير مسلسل "كله بالحب" بسبب تكرار اسم زينة في تتر المقدمة 4 مرات، مشيرةً إلى أن شركة الإنتاج كانت مختلفة مع الأبطال.

ووصفت، أثناء حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، المشكلة التي وقعت بأنها "سوء تنظيم"، لافتةً إلى أن زينة اعتذرت لها وانسحب الفنان أحمد السعدني من المسلسل.

وأضافت: "أنا محصلش أي سوء تفاهم معايا، ولكن حصل سوء تفاهم في الدعايا بين أحمد السعدني وزينة".